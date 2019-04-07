Маринату Гильерме: "Впереди еще восемь туров, ничего не решено, есть шансы"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме прокомментировал ничейный результата в матче 22-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). По его словам, его команда будет бороться до конца, так как впереди еще восемь туров.

– Я согласен, что это была главная игра сезона, – сказал Гильерме в эфире канала "Матч ТВ". – Мы встречались дома с "Зенитом", у нас была возможность сократить отставание на три очка. Но впереди еще восемь туров, думаю, еще ничего не решено, есть шансы.

Я знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные. Просто был сложный удар, с очень близкого расстояния, и я ничего не видел, он хорошо пробил. Но самое главное, что мы не проиграли. У нас есть возможность: у них впереди сложная игра с "Краснодаром", игры с другими соперниками, мы будем бороться до конца. Перед последним штрафным мандража не было. Я просто ожидал до удара и пошел по мячу.

После этой встречи "Зенит" лидирует с 45 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

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