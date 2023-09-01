Гильерме: «Локомотив» настроен на победу в матче с «Балтикой», нам нужен результат"

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с «Балтикой».

«Было пару игр, где мы не очень успешно играли, но в матче против «Сочи» мы нашли решение. Следующая игра дома с «Балтикой». Мы настроены на победу, соперник не важен — нам нужен результат. Во время паузы на игры сборной будем все разбирать, чтобы после вернуться сильнее», — приводит слова Гильерме Sport24.

«Локомотив» сыграет дома с «Балтикой» в воскресенье, 3 сентября. Начало игры — в 15.15 по московскому времени.

Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками, «Балтика» находится на 15-й строчке (3 очка).