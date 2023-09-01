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Гильерме: «Локомотив» настроен на победу в матче с «Балтикой», нам нужен результат"

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с «Балтикой».

«Было пару игр, где мы не очень успешно играли, но в матче против «Сочи» мы нашли решение. Следующая игра дома с «Балтикой». Мы настроены на победу, соперник не важен — нам нужен результат. Во время паузы на игры сборной будем все разбирать, чтобы после вернуться сильнее», — приводит слова Гильерме Sport24.

«Локомотив» сыграет дома с «Балтикой» в воскресенье, 3 сентября. Начало игры — в 15.15 по московскому времени.

Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками, «Балтика» находится на 15-й строчке (3 очка).

Источник: Sport24
Маринато Гильерме
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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 3
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Динамо

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