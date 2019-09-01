Марат Сафин: «У «Спартака» ни везухи, ни мастерства, ни рисунка».

Бывший теннисист Марат Сафин после матча «Спартак» — «Зенит», в котором гости победили со счетом 1:0, отметил, что красно-белые сыграли очень слабо.

— Какими судьбами на стадионе?

— Так получилось, что появилась возможность сходить на футбол. К сожалению, неудачно сходил. Наверное, надо перестать ходить. Может, начнут выигрывать.

— Сегодня «Зенит» был лучше или «Спартаку» не повезло?

— Гости были получше, а у «Спартака» ни визухи, ни мастерства.

— Что скажете по поводу первого отмененного мяча?

— Скажу, что руками играть нельзя. Это футбол, а не теннис или волейбол.

— Есть ощущение, что «Спартаку» не хватало огня. Согласны?

— Не очень хочется говорить о «Спартаке» жестко, но скажу правду: У команды нет ни мастерства, ни рисунка, ни везухи, ни борьбы. Абсолютно ничего. Все ребята сами все понимают. Они профессионалы. Возможно, это только начало сезона, но это уровень второй лиги Испании. Очень слабенько сыграли. Надо делать выводы. Если нет мастерства, надо хотя бы бегать. Это не мои слова, а Лобановского, который выиграл Кубок УЕФА и Кубок Кубков.

— У Шюррле есть мастерство, но он бил сегодня по воробьям. Почему, как думаете?

— Мастерство — это стабильность. А когда нет стабильности — это немного другое. Может, Шюррле и хороший игрок, но нельзя же бить на два метра выше перекладины. Это не тот уровень. Ребята получают миллионы долларов в год, можно хотя бы в створ ворот попасть.

— «Зенит» не разочаровал? Он играл не активно, как будто его все устраивает.

— У «Зенита» класс повыше, ребята уже сыгранные. Мастерством не блещут, но хотя бы команда организованная. Они стабильны. Не надо блеска, треска. Засаживать в девятки. Надо просто держать свою игру. Спартаковцы куда-то побежали вначале матча, сдохли впереди в середине первого тайма и на этом все закончилось. (Елена Григорьевская)