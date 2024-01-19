Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

— Как ты отреагировал на уход Изидора в «Зенит»?

— Какая-то смешная ситуация, если честно. Он забивал в каждом матче, восемь игр подряд отличался — и все равно сидел на скамейке. Как такое возможно? У него были варианты в Европе, но его не отпустили. Он хотел играть в старте, поэтому и ушел. Желаю ему всего наилучшего! Он трудяга, много работает. Расстраивается, когда не получается у него. Надеюсь, в «Зените» будет стабильно играть в основном составе.

— Пока не получается.

— Хотя он забил сразу же после трансфера... Все равно: другая команда, новые люди — это сказывается. Он говорил, что его хорошо приняли, с тренерским штабом отличные отношения. Надеюсь, все наладится. Ему нужны люди, с которыми он всегда может посмеяться, чтобы комфортно чувствовать себя в коллективе. Мне повезло в «Пари НН» с тем, что я уже тут знаю половину команды: с кем-то пересекались, с кем-то играли вместе.

В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.