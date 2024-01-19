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Сегодня, 11:15

Марадишвили: «Изидор — трудяга, хотел играть в старте. Надеюсь, у него все получится»

Марадишвили высказался о переходе Изидора в «Зенит»
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

— Как ты отреагировал на уход Изидора в «Зенит»?

— Какая-то смешная ситуация, если честно. Он забивал в каждом матче, восемь игр подряд отличался — и все равно сидел на скамейке. Как такое возможно? У него были варианты в Европе, но его не отпустили. Он хотел играть в старте, поэтому и ушел. Желаю ему всего наилучшего! Он трудяга, много работает. Расстраивается, когда не получается у него. Надеюсь, в «Зените» будет стабильно играть в основном составе.

— Пока не получается.

— Хотя он забил сразу же после трансфера... Все равно: другая команда, новые люди — это сказывается. Он говорил, что его хорошо приняли, с тренерским штабом отличные отношения. Надеюсь, все наладится. Ему нужны люди, с которыми он всегда может посмеяться, чтобы комфортно чувствовать себя в коллективе. Мне повезло в «Пари НН» с тем, что я уже тут знаю половину команды: с кем-то пересекались, с кем-то играли вместе.

Константин Марадишвили. «Хочу играть за Грузию — паспорт уже получил». Марадишвили — о выборе сборной и уходе из «Локомотива»

В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Вильсон Изидор
Константин Марадишвили
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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