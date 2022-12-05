Дзагоев: «С таким составом ЦСКА должен уверенно идти на втором месте»
Алан Дзагоев, полузащитник «Рубина», ранее выступавший за ЦСКА, в интервью «СЭ» оценил выступления армейцев в первой части сезона РПЛ.
— За ЦСКА вы наверняка следите. Что скажете о первой части чемпионата? На что будут претендовать армейцы в этом сезоне?
— Да, слежу. Смотрел те матчи, которые мог. Видел, что начали сезон очень хорошо, но в конце сдали то ли физически, то ли по другой причине. ЦСКА чуть-чуть подкачал и, конечно, сейчас находится не на том месте, на котором должен. Я считаю, что с таким составом команда должна уверенно идти на втором месте.
— С Набабкиным часто общаетесь? Самое смешное СМС или звонок, который от него поступил, за то время, что вы играете в «Рубине»?
— Да, мы постоянно на связи, созваниваемся, не пропадаем (улыбается). Но чего-то смешного от него сейчас не вспомню.
После первой половины сезона ЦСКА с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2