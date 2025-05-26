Фернандеш: «Краснодару» будет очень тяжело стать гегемоном в РПЛ»

Экс-футболист «Краснодара» Мануэл Фернандеш в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «быков» в РПЛ.

«Чемпионство «Краснодара» — это здорово. Я очень счастлив за них. Но мне кажется, им будет очень тяжело стать таким же гегемоном в России, каким был «Зенит», — сказал Фернандеш «СЭ».

По итогам сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.