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Сегодня, 12:02

Мамин рассказал, что у него не пропало желание выступать за «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Артем Мамин рассказал, не пропало ли у него желание выступать за «Спартак».

«Не пропало ли желание играть за «Спартак»? Не пропало. «Спартак» считается одной из топовых команд. Но на данный момент я игрок «Урала», и все мои мысли только об этом клубе. Было приятно пройти «Спартак» в Кубке России? Да, конечно. Особенно приятно. Спокойно отмечали это событие. На неделе потом было три игры», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел за «Урал» 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-mamin-zhelanie-igrat-za-spartak-ne-propalo/
Артем Мамин
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