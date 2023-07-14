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Мойзес назвал «Зенит» фаворитом нового сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Мойзес назвал «Зенит» фаворитом сезона.

«Что нужно ЦСКА, чтобы обогнать «Зенит»? Российская премьер-лига — очень сложный турнир. В ней достаточно сильных команд, которые заслуживают похвалы. А у «Зенита» состав крайне мощный, отдаем себе в этом отчет. «Зенит», безусловно, фаворит — с учетом скамейки, в целом подбора игроков, инвестиций в них. При этом в футболе нет ничего невозможного. Футболка ЦСКА тоже имеет огромный вес, она дорогого стоит, каждый в клубе гордится, что носит ее. Вот от этого и будем отталкиваться, от себя», — приводит слова Мойзеса Sport24.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-14-moyzes-o-zenite-favorit-sezona-rpl-s-uchetom-skameyki-podbora-igrokov-investitsiy-sostav-krayne-moshchnyy
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