Главный тренер «Оренбурга» Ярошик получил визу для работы в России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что главный тренер команды Иржи Ярошик получил рабочую визу.

«Иржи вчера получил рабочую визу», — сообщил Андреев «СЭ».

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.