Мамаев вышел на поле после матча «Ростов» — «Динамо» и обнялся с Каборе
18:30
«Ростов» презентовал новичка команды Павла Мамаева после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).
Бывший хавбек сборной России сегодня успешно прошел медосмотр в донском клубе и подписал контракт. Выступать в «Ростове» он будет под номером 10.
После завершения встречи он вышел на поле под скандирование «Паша Мамаев» и обнялся с бывшим партнером по «Краснодару», хавбеком «Динамо» Шарлем Каборе.
Мамаев позировал с майкой дончан вместе с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем и главным тренером Валерием Карпиным.
Мамаев в сентябре вышел из колонии по УДО.
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