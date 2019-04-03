Мамаев, скорее всего, не сыграет во втором матче в "Бутырке"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания по делу его клиента в Пресненском районном суде Москвы высказался о возможности участия хавбека в очередном футбольном матче на территории СИЗО №2 "Бутырка". 14 февраля Мамаев принял участие в аналогичной встрече, сыграв по тайму за каждую из команд и забив 7 мячей.

Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина обвиняют в избиении Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, в начале октября 2018 года. Сегодня на заседании в Пресненском районном суде футболистам продлили срок содержания в СИЗО до 25 сентября этого года.

– Что вам известно о возможности проведении второго футбольного матча в СИЗО с участием Мамаева?

– Спортивные мероприятия, в том числе и с участием Мамаева, проводятся. Всем остальным находящимся в СИЗО также предоставляется такая возможность.

Я думаю, она будет ему предоставлена. Но, учитывая, что у нас почти ежедневно будет судопроизводство по данному делу, вряд ли кому-то из фигурантов удастся поддержать эту инициативу. (Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев – в СИЗО еще на полгода. Главное // Что было на закрытом заседании по Кокорину и Мамаеву. Полная информация