Малышев: «Расставание с Бальде — решение спортивного директора»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» причины расторжения контракта с нападающим Кейта Бальде.
«Расторжение контракта с Бальде? Спортивный директор Томаш Амарал принял такое решение. Это полностью его решение», — сказал Малышев «СЭ».
Контракт между Бальде и «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон. Сенегалец дебютировал за красно-белых осенью 2022 года. Всего 29-летний футболист провел 19 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча. В сезоне-2023/24 он выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол».
Дмитрий Барулев, Софья Грецкая
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Новости