Малышев: «Расставание с Бальде — решение спортивного директора»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» причины расторжения контракта с нападающим Кейта Бальде.

«Расторжение контракта с Бальде? Спортивный директор Томаш Амарал принял такое решение. Это полностью его решение», — сказал Малышев «СЭ».

Контракт между Бальде и «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон. Сенегалец дебютировал за красно-белых осенью 2022 года. Всего 29-летний футболист провел 19 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча. В сезоне-2023/24 он выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол».

Дмитрий Барулев, Софья Грецкая