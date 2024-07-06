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«Спартак» сыграет с «Уфой» 7 июля

Алина Савинова
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«Спартак» 7 июля проведет товарищеский матч против «Уфы» в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча пройдет на клубной базе столичного клуба и начнется в 18.30 по мск. Трансляция игры не запланирована.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Уфа» проведет предстоящий сезон в Мелбет-Первой лиге, куда команда вернулась спустя год после вылета.

Источник: ФК Спартак
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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