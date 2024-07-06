«Спартак» сыграет с «Уфой» 7 июля
«Спартак» 7 июля проведет товарищеский матч против «Уфы» в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба красно-белых.
Встреча пройдет на клубной базе столичного клуба и начнется в 18.30 по мск. Трансляция игры не запланирована.
В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.
«Уфа» проведет предстоящий сезон в Мелбет-Первой лиге, куда команда вернулась спустя год после вылета.
Источник: ФК Спартак
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|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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11
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12
|Оренбург
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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