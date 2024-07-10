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Малышев: «Трансфер Соболева в «Зенит» сорвался? У меня нет никаких новостей»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит» сорвался.

Ранее сообщалось, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

«Трансфер Соболева сорвался? Ребят, спрашивайте у тех, кто пишет. На данный момент у меня никаких новостей. Нет», — сказал «СЭ» Малышев.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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