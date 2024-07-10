Малышев: «Трансфер Соболева в «Зенит» сорвался? У меня нет никаких новостей»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит» сорвался.

Ранее сообщалось, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

«Трансфер Соболева сорвался? Ребят, спрашивайте у тех, кто пишет. На данный момент у меня никаких новостей. Нет», — сказал «СЭ» Малышев.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.