Малышев — о Промесе: «Ждем решения в Дубае. На данный момент нечего обсуждать»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии «СЭ» поделился мнением о ситуации с нападающим Квинси Промесом.

— Закончился контракт Промеса, до сих пор надеетесь на продолжение сотрудничества?

— Ждем решения в Дубае, да. И дальше будем принимать решение.

— То есть хотите продолжить сотрудничество?

— Мы будем принимать решение по факту. На данный момент нечего обсуждать.

1 июля стало известно, что красно-белые не будут продлевать с Промесом контракт. За «Спартак» 32-летний футболист всего провел 235 матчей, в которых забил 114 голов.