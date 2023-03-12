Малком о дубле в ворота «Химок»: «Наконец-то могу показывать на поле настоящего Малкома»
Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.
Бразилец сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.
«Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И, в целом, получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что, вспоминая, первые сезоны в «Зените» — были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень. А в этом — все получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удается показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнеров по команде.
Сотый матч за «Зенит»? Это особенное событие для меня — впервые провожу за какой-либо клуб сто матчей. И думаю, что самый лучший способ отпраздновать — провести время с семьей, возможно, сходить на ужин. У меня до сих пор гостит довольно большая делегация родственников. Возможно, что-то придумаем, но, конечно, без сильных празднований, ведь уже в среду нас ждет игра в Кубке. Да, я не приму в ней участие, но буду болеть за команду. Уверен, тот состав, который выйдет на поле, сделает максимум, чтобы победа осталась в Петербурге», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Малкома.
Также форвард оценил свои шансы в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ.
«Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями. Индивидуальные призы забываются, а то, что остается в памяти — победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать. Для меня это самое важное. Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет — буду счастлив, если команда финиширует первой», — добавил Малком.
Благодаря дублю в матче с «Химками» Малком догнал нападающего «Спартака» Квинси Промеса, оба футболиста забили в нынешнем розыгрыше РПЛ по 16 мячей и делят первую строчку в списке лучших бомбардиров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3