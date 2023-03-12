Канчельскис о матче против «Химок»: «Самое главное, что «Зенит» взял 3 очка»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Химки» — это не «Спартак», «Динамо» или «Локомотив», поэтому был другой настрой. Где-то «Зенит» позволил себе немного расслабиться, дал сопернику себя проявить. Для того, чтобы выигрывать чемпионат, надо настраиваться на каждую игру. Самое главное, что «Зенит» взял 3 очка. Я сказал в начале сезона, что «Зенит» — чемпион», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.