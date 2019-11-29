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Малком продолжит восстановление в Бразилии

17:16
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о восстановлении нападающего Малкома.

— Закончился этап реабилитации Малкома в Санкт-Петербурге, — цитирует Медведева РИА Новости. — С учетом погодных условий он будет продолжать восстановление в Бразилии под присмотром двух физиотерапевтов — бразильского и зенитовского. Как мы знаем, на песке возможно многое. Процесс идет по плану.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191129/1561755845.html

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