Малком продолжит восстановление в Бразилии
17:16
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о восстановлении нападающего Малкома.
— Закончился этап реабилитации Малкома в Санкт-Петербурге, — цитирует Медведева РИА Новости. — С учетом погодных условий он будет продолжать восстановление в Бразилии под присмотром двух физиотерапевтов — бразильского и зенитовского. Как мы знаем, на песке возможно многое. Процесс идет по плану.
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