Малиец из «Сочи» Сиссако ответил на вопрос о жизни в России

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако рассказал «СЭ» о впечатлениях от игры в России.

«Это мой первый год в России, я еще адаптируюсь. Чувствую себя хорошо в «Сочи». Посмотрим, как все будет в следующем сезоне», — сказал Сиссако «СЭ».

22-летний защитник перешел в «Сочи» в сентябре прошлого года. Он является воспитанником академии «ПСЖ». В текущем сезоне Сиссако сыграл в 13 матчах за сочинцев во всех турнирах, отметившись одним голом.