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Сегодня, 20:53

Деменко рассказал, почему стало больше спорных эпизодов, связанных с судейством

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Максим Деменко высказал мнение причинах возросшего количества споров о решениях судей в матчах чемпионата РПЛ.

«В распоряжении судей сейчас появилось больше инструментов благодаря системе ВАР. Но главная проблема в том, что нет единой трактовки правил. Многие эксперты и тренеры выступают за то, чтобы схожие моменты всегда оценивались одинаково. А не так, как происходит сейчас, например, в эпизоде с Зобниным в матче «Зенит» — «Спартак». Раньше, увидев нарушение правил, судьи обязательно останавливали игру и сразу принимали решение. А сейчас игра продолжается, а уже затем происходит оценка событий, которые могли бы и не случиться. Вот из-за этого разговоров о судействе и стало больше», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» возникли два спорных момента во время второго забитого мяча «Зенита». Защитник петербуржцев Роберт Ренан наступил на ногу игроку «Спартака» Кейта Бальде, а Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, после чего Андрей Мостовой забил второй мяч.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10857749-demenko-rasskazal-pochemu-stalo-bolshe-spornyh-epizodov-svyazannyh-s-sudejstvom.html#
Максим Деменко
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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