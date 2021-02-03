Максименко — о невызове в сборную: «Не напрягает. Я же не девочка, чтобы обижаться»
Вратарь «Спартака» Александр Максименко в интервью Sport24 рассказал о том, как относится к тому, что пока не вызывался в сборную России.
22-летний голкипер при этом является капитаном молодежной сборной (U21), за которую провел 10 матчей.
— Ты не первый год основной вратарь «Спартака», но не вызываешься в сборную России. Тебя это напрягает?
— А меня вызывают в сборную. В молодежную! И мне там очень нравится. У меня там цикл, и я его доиграю. Я капитан, на носу чемпионат Европы. Видишь, ближайшие планы есть, а дальше я просто не загадываю. Так что меня ситуация, о которой ты говоришь, вообще не напрягает.
— Но из публичного обсуждения складывается ощущение несправедливости: Черчесов не вызывает в сборную молодых, как же так.
— Так это же к нему вопрос, а не ко мне. Я-то при чем?
— Тебе не обидно?
— Я же не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно.
— Даже когда начали вызывать Сафонова, а тебя нет?
— Так я только рад за него. Почему нет? Основная сборная — нифига себе!
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-02-03-maksimenko-to-chto-menya-ne-vyzyvayut-v-sbornuyu-voobshche-ne-napryagayet-ya-zhe-ne-devochka-chtoby-obizhatsya
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