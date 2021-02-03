Главный тренер «Спартака» Тедеско назвал причины спада Бакаева
10:13
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Sports.ru рассказал о причинах спада полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
«Я считаю, что Бакаев может качественно действовать в позиционных атаках. Хотя, конечно, с момента рестарта прошлого сезона он пережил неприятные моменты. Коронавирус, ротавирус, небольшие повреждения — это не может пройти бесследно», — отметил немецкий специалист.
По мнению Тедеско, сейчас главная задача тренерского штаба — подготовить Бакаева ко второй части сезона, чтобы он подошел к ней в оптимальной форме.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 24-летний россиянин провел 18 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.
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