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Главный тренер «Спартака» Тедеско назвал причины спада Бакаева

10:13
Доменико Тедеско и Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско и Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Sports.ru рассказал о причинах спада полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.

«Я считаю, что Бакаев может качественно действовать в позиционных атаках. Хотя, конечно, с момента рестарта прошлого сезона он пережил неприятные моменты. Коронавирус, ротавирус, небольшие повреждения — это не может пройти бесследно», — отметил немецкий специалист.

По мнению Тедеско, сейчас главная задача тренерского штаба — подготовить Бакаева ко второй части сезона, чтобы он подошел к ней в оптимальной форме.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 24-летний россиянин провел 18 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2884904.html

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