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Максим Траньков об уходе Дзюбы и Оздоева: «Не могу сказать, что расстроился»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию болельщик «Зенита» Максим Траньков прокомментировал уход из клуба нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева.

«Не могу сказать, что расстроился. Я сам бывший спортсмен. И я знаю, когда проходит определенное время, ты становишься, может, лучше, может, хуже, но не подходишь под какие-то схемы. Нужно двигаться дальше. Ребятам большое спасибо. Играли успешно столько лет в «Зените». Но они не являются воспитанниками клуба. И они не Кержаков или Аршавин, когда после их ухода хочется страдать. Это нормальная текучка в футболе. Дзюба и Оздоев были лидерами команды в свое время. Не знаю, можно ли назвать их легендами клуба. Для каждого своя легенда. Для кого-то Дзюба — легенда. Для меня же это Кержаков, например», — цитирует «РБ Спорт» Максима Транькова.

29-летний российский полузащитник Магомед Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 года. В клубе футболист провел 116 матчей, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

33-летний российский нападающий Артем Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-tran-kov-dzyuba-i-ozdoev-ne-kerzhakov-i-arshavin-ne-rasstroilsya-ih-uhodu/
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Зенит
Максим Траньков
2
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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 23 1 4
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