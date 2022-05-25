Максим Траньков об уходе Дзюбы и Оздоева: «Не могу сказать, что расстроился»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию болельщик «Зенита» Максим Траньков прокомментировал уход из клуба нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева.

«Не могу сказать, что расстроился. Я сам бывший спортсмен. И я знаю, когда проходит определенное время, ты становишься, может, лучше, может, хуже, но не подходишь под какие-то схемы. Нужно двигаться дальше. Ребятам большое спасибо. Играли успешно столько лет в «Зените». Но они не являются воспитанниками клуба. И они не Кержаков или Аршавин, когда после их ухода хочется страдать. Это нормальная текучка в футболе. Дзюба и Оздоев были лидерами команды в свое время. Не знаю, можно ли назвать их легендами клуба. Для каждого своя легенда. Для кого-то Дзюба — легенда. Для меня же это Кержаков, например», — цитирует «РБ Спорт» Максима Транькова.

29-летний российский полузащитник Магомед Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 года. В клубе футболист провел 116 матчей, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

33-летний российский нападающий Артем Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.