«Оренбург» — «Уфа»: Безбородов назначил «небезбородовский» пенальти. За что наказаны хозяева поля?

На 60-й минуте первого стыкового матча «Оренбург» — «Уфа» арбитр Владислав Безбородов ошибочно наказал хозяев поля 11-метровым ударом. Судья решил, что Андрей Малых нарушил правила в борьбе с Диланом Ортисом.

Видеоповторы позволяют не согласиться с рефери: уфимский футболист упал после незначительного контакта руки соперника с его спиной. Этот пенальти можно назвать «небезбородовским», нехарактерным для опытнейшего арбитра.

Эпизод в штрафной площади «Оренбурга» в матче с «Уфой».