«Оренбург» — «Уфа»: Малых сравнял счет в матче

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых забил гол в концовке матча против «Уфы». Он сравнял счет в игре — 2:2.

Малых нанес удар из пределов штрафной, но с острого угла. Мяч после небольшого рикошета влетел в дальний угол ворот уфимцев.

Ответный матч между «Уфой» и «Оренбургом» пройдет 28 мая.