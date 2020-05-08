Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

Состоялось заседание совета директоров ПФК ЦСКА, на котором был избран председатель совета, сообщает официальный сайт клуба.

Им стал помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Заместителем председателя стал президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.