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Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

15:05
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Состоялось заседание совета директоров ПФК ЦСКА, на котором был избран председатель совета, сообщает официальный сайт клуба.

Им стал помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Заместителем председателя стал президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/maksim-oreshkin-stal-predsedatelem-soveta-direktorov-pfk-cska/

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