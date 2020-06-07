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Максим Митрофанов считает, что часть матчей РПЛ покажут на бесплатных каналах

22:10
Часть игр чемпионата России могут показывать на бесплатных каналах. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Максим Митрофанов. Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
Часть игр чемпионата России могут показывать на бесплатных каналах. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов поделился своим мнением о том, как будут показывать матчи чемпионата России.

— Прошло в режиме видеоконференцсвязи собрание клубов РПЛ, где обсуждался вопрос показа матчей с представителями основного вещателя «Матч ТВ». Разные позиции были. В настоящий момент РПЛ и основным вещателем вопрос обсуждается. Думаю, они найдут взаимопонимание. Мое личное мнение, что часть матчей будет показана на бесплатном канале, — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

РПЛ возобновится 19 июня. До окончания сезона осталось сыграть 8 туров. На трибуны будут пускать 10 процентов от вместимости стадиона. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать игры своей команды.

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