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24 января, 23:49

Гончаренко: «Какие я сделал выводы? Наверно, должны быть более четкие договоренности»

Гончаренко рассказал об увольнении с поста главного тренера «Краснодара»
Антон Иванов

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, чему его научило увольнение из краснодарского клуба.

— У вас получился слишком турбулентный год, если мы говорим с профессиональной точки зрения, как вы бы могли его оценить?

— Его очень сложно оценить. Футбольный сезон еще не закончился, а у меня уже было две команды и были варианты продолжить тренерскую карьеру. Не мог сфокусироваться четко и стабильно на одной команде. Наверно, и в «Краснодаре», и в ЦСКА пятое место — достойный результат. Я доволен качеством игры обоих команд.

Не нужно забывать на каком месте оказалась команда в прошлом сезоне. Нам удалось перестроить модель игры быков, оставив ее атакующей. Да, мы стали чуть-чуть другим «Краснодаром», но наша игра смотрелась неплохо. Во всех наших матчах стоял вопрос о реализации. Мне сложно оценить этот этап в моей карьере. Какие я сделал выводы? Наверно, должны быть более четкие договоренности, какой мы видим команду, и какой должен быть результат, — сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол».

— Удалось ли вам донести тренерские идеи до игроков «Краснодара»?

— Да, с этим проблем никаких не было. Мы подстроили свое виденье игры под игроков в «Краснодаре». Мы отлично общались со всеми футболистами. Все игроки понимали, что от них требуется на поле. Мне очень нравилось, что делал в «Краснодаре» Мусаев, но мы решили чуть-чуть разнообразить нашу игру в позиционном нападении.

У каждого тренера должны быть идеи и видение того, смогут ли футболисты это делать. Ни в коем случае нельзя ломать стиль опытных игроков. Если у тебя есть Кордоба и Кабелла, ты должен понимать, как их правильно использовать.

Напомним, в 5 января Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Краснодара».

Помимо «Краснодара» белорусский тренер возглавлял такие клубы, как БАТЭ, «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА.

ФК Краснодар
Виктор Гончаренко
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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