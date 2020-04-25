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Максим Деменко: «УЕФА нужно дать четкие требования всем лигам, как завершать сезон»

02:56
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что половина клубов будет довольна, а другая — нет, если сезон в чемпионате России будет завершен досрочно.

— Справедливости в этом варианте, конечно, нет, но никто и представить не мог, что так всё случится, — цитируют «Известия» Деменко. — Если, условно, завтра скажут, что РПЛ доигрывать не будут, и места распределят исходя из текущих результатов, то ровно половина клубов будет за, а другая половина — против. На мой взгляд, УЕФА нужно дать четкие требования всем лигам, как завершать сезон, а не предлагать различные варианты на усмотрение самих лиг. Иначе начнутся бесконечные споры о честности таких решений.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1004166/sevastian-terletckii/spravedlivo-le-odna-osechka-mozhet-lishit-rostov-ligi-chempionov

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