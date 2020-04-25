Максим Деменко: «УЕФА нужно дать четкие требования всем лигам, как завершать сезон»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что половина клубов будет довольна, а другая — нет, если сезон в чемпионате России будет завершен досрочно.

— Справедливости в этом варианте, конечно, нет, но никто и представить не мог, что так всё случится, — цитируют «Известия» Деменко. — Если, условно, завтра скажут, что РПЛ доигрывать не будут, и места распределят исходя из текущих результатов, то ровно половина клубов будет за, а другая половина — против. На мой взгляд, УЕФА нужно дать четкие требования всем лигам, как завершать сезон, а не предлагать различные варианты на усмотрение самих лиг. Иначе начнутся бесконечные споры о честности таких решений.