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Сегодня, 15:45

Деменко: «На «Краснодар» сейчас действует давление, южане потеряли отрыв в 8 очков»

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Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ.

«Нужно сказать о том, что на «Краснодар» сейчас есть давление. Команда понимает, что потеряла отрыв в восемь очков, сократив его до двух, и в случае ничьей или поражения могли бы сравняться с «Зенитом», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

Сейчас «Краснодар» занимает первое место в чемпионате России, набрав 31 очко в 14 матчах. Вторым идет «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 29 очков.

Лидеры таблицы РПЛ сразятся с друг другом 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток матча прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-krasnodar-ponimaet-chto-poteryal-otryv-v-vosem-ochkov-na-komandu-est-davlenie-302715/
Максим Деменко
ФК Краснодар
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«Оренбург» — «Ростов»: Осипенко сравнял счет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

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 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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