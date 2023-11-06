«Оренбург» — «Ростов»: Осипенко сравнял счет

Защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбурга» (1:1).

Футболист отметился голом на 85-й минуте. Это 4-й гол 29-летнего игрока в этом сезоне РПЛ.