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Сегодня, 19:21

Максим Деменко: «Кордоба совершил большую ошибку и подвел «Краснодар»»

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на поступок нападающего «быков» Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

Колумбийский футболист показал оскорбительный жест в адрес судьи после окончания встречи и получил красную карточку.

«Кордоба уже понимает, что совершил большую ошибку, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Это можно даже назвать не ошибкой, а глупостью. Теперь посмотрим, какое наказание ему будет вынесено. Но, как мне кажется, в этом году он уже не сыграет. Джон подвел команду, это сто процентов. Он находится в отличной форме и является одним из лидеров «Краснодара». Зимой «Краснодару» определенно нужно выходить на трансферный рынок, если команда хочет стать чемпионом. Стоит привести в пример «Спартак», который смог позволить себе посадить на скамейку Соболева. Может ли «Краснодар» позволить себе такое с Кордобой?»

Кордоба может получить дисквалификацию на срок от 2 до 4 матчей.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Джон Кордоба
Максим Деменко
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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Оренбург

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