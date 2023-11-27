Максим Деменко: «Кордоба совершил большую ошибку и подвел «Краснодар»»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на поступок нападающего «быков» Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

Колумбийский футболист показал оскорбительный жест в адрес судьи после окончания встречи и получил красную карточку.

«Кордоба уже понимает, что совершил большую ошибку, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Это можно даже назвать не ошибкой, а глупостью. Теперь посмотрим, какое наказание ему будет вынесено. Но, как мне кажется, в этом году он уже не сыграет. Джон подвел команду, это сто процентов. Он находится в отличной форме и является одним из лидеров «Краснодара». Зимой «Краснодару» определенно нужно выходить на трансферный рынок, если команда хочет стать чемпионом. Стоит привести в пример «Спартак», который смог позволить себе посадить на скамейку Соболева. Может ли «Краснодар» позволить себе такое с Кордобой?»

Кордоба может получить дисквалификацию на срок от 2 до 4 матчей.