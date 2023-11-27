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PR-агент Дзагоева: «За ЦСКА Алан буквально отдавал свое здоровье»

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PR-менеджер Дарья Арсланова, которая занимается медийным сопровождением Алана Дзагоева, рассказала о травмах экс-футболиста ЦСКА.

«В интервью Нобелю Алан говорил о том, что не всегда профессионально относился к режиму — это полноценный сон, работа в тренажерном зале, правильное восстановление, — приводит «РБ Спорт» слова Арслановой. — Он заострил внимание только на своих ошибках, и это многое говорит о нем как о личности. Но это только один из факторов. Не стоит забывать об интенсивности матчей и тренировок на протяжении 10 лет — с 17 до 27 Алан всегда был в основе, ЦСКА часто играл дважды в неделю. Эти матчи были на самом высоком уровне — еврокубки, чемпионаты Европы и мира, да и РПЛ тогда была сильнее. Риск получить травму больше, футболисты — не машины. Здесь очень важно полноценное восстановление».

Менеджер отметила, что футболист неоднократно выходил на поле недолеченным, с болевыми ощущениями.

«И это всегда ответственность и игрока, и тренерского, и медицинского штабов. Клубу нужен был результат здесь и сейчас — Алана просили, и он никогда не отказывал. Вспомним хотя бы матч с «Базелем» в Лиге Чемпионов 2017/18, когда он вышел на замену и сравнял счет. Есть разные причины, по которым футболисты выходят на поле недолеченными — это и желание проявить себя, и страх потерять место в основе, и просьба тренера. В случае с Аланом это в первую очередь фанатичная страсть к футболу и помощь своей команде. За ЦСКА он в буквальном смысле отдавал свое здоровье», — сказала Арсланова.

Основную часть карьеры футболиста Дзагоев провел в ЦСКА — с 2008 по 2022 год. 21 ноября полузащитник объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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