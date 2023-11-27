PR-агент Дзагоева: «За ЦСКА Алан буквально отдавал свое здоровье»

PR-менеджер Дарья Арсланова, которая занимается медийным сопровождением Алана Дзагоева, рассказала о травмах экс-футболиста ЦСКА.

«В интервью Нобелю Алан говорил о том, что не всегда профессионально относился к режиму — это полноценный сон, работа в тренажерном зале, правильное восстановление, — приводит «РБ Спорт» слова Арслановой. — Он заострил внимание только на своих ошибках, и это многое говорит о нем как о личности. Но это только один из факторов. Не стоит забывать об интенсивности матчей и тренировок на протяжении 10 лет — с 17 до 27 Алан всегда был в основе, ЦСКА часто играл дважды в неделю. Эти матчи были на самом высоком уровне — еврокубки, чемпионаты Европы и мира, да и РПЛ тогда была сильнее. Риск получить травму больше, футболисты — не машины. Здесь очень важно полноценное восстановление».

Менеджер отметила, что футболист неоднократно выходил на поле недолеченным, с болевыми ощущениями.

«И это всегда ответственность и игрока, и тренерского, и медицинского штабов. Клубу нужен был результат здесь и сейчас — Алана просили, и он никогда не отказывал. Вспомним хотя бы матч с «Базелем» в Лиге Чемпионов 2017/18, когда он вышел на замену и сравнял счет. Есть разные причины, по которым футболисты выходят на поле недолеченными — это и желание проявить себя, и страх потерять место в основе, и просьба тренера. В случае с Аланом это в первую очередь фанатичная страсть к футболу и помощь своей команде. За ЦСКА он в буквальном смысле отдавал свое здоровье», — сказала Арсланова.

Основную часть карьеры футболиста Дзагоев провел в ЦСКА — с 2008 по 2022 год. 21 ноября полузащитник объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».