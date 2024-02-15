Колосков считает, что дело Промеса может сказаться на результатах «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Не хочу раздавать советы по поводу Промеса. В «Спартаке» есть компетентные люди, которые разберутся с этой ситуацией. Но эта история касается не только красно-белых, но и всего чемпионата. Надо понимать, что реакция со стороны клуба должна быть. В любом случае дело Промеса будет тянуться неприятным шлейфом за «Спартаком» и может сказаться на спортивных результатах клуба», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

Накануне 32-летний голландец оформил дубль за красно-белых в матче против «Кайрата» (6:0) на Зимнем Winline кубке РПЛ.