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Максим Деменко: «Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре»

02:28
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Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко надеется, что в команде успели сделать корректировки во время паузы на игры сборных. В 9-м туре краснодарский клуб встретится с «Крыльями Советов».

— Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре», — цитируют «Известия» Деменко. — Надеюсь, в команде успели внести определенные корректировки, чтобы уровень только улучшился. Сейчас наступит очень непростой период для «быков» и остальных лидеров. Ведь стартуют еврокубки. При этом идут важнейшие игры и на внутренней арене.

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