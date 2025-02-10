Хавбек «Ростова» Байрамян: «Карпин всегда недоволен, и это хорошо»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу над «Динамо» (4:0) в матче за пятое место в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Ожидали, что матч получится такой результативный?

— Не надо делать на этом акцент. Мы же все прекрасно понимаем, что составы смешанные были. Вот у «Динамо» сегодня в защите играл парнишка такой: маленького роста, творец. Мне кажется, что он не центральный защитник, но сегодня он там играл. То, что выиграли, приятно, но не надо на этом большой акцент делать.

— Вы выглядели свежее «Динамо».

— Не знаю, мы будем разбирать эту игру, посмотрим. Наверное, что-то у нас получалось. Но Валерий Георгиевич, думаю, как всегда, был не до конца доволен.

— Чем он мог быть недоволен?

— Он всегда недоволен. И это хорошо, правда.

— Подмечал, чем именно?

— В некоторых простых ситуациях мы усложняли игру. Выбирали не лучшие решения для продолжения атаки и выхода из обороны.