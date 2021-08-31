Макаров подтвердил, что хочет играть в Европе: «Головин и Миранчук для меня примеры»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в первом большом интервью после перехода из «Рубина» подтвердил обозревателю «СЭ», что хочет играть в Европе, рассказал, за какую команду болеет и почему московские соблазны не должны его засосать.

— Не боитесь, что Москва со всеми своими соблазнами и тусовками вас засосет? Сколько уже талантов становились ее жертвами.

— Скорее всего, нет. Голова на плечах есть. И у меня прекрасная жена, с которой мы познакомились в Тольятти, когда мне было 15 лет. Если что, она меня направит на верный путь. Само собой, команда, тренерский штаб — мне есть кого слушать. Да, переезжать в большой город тяжело, но Казань тоже немаленькая, и она уже была этапом на пути в Москву. Пока живу на базе, жена — дома, в Тольятти. Как только она переедет в конце сентября, снимем квартиру.

— В прежних интервью вы говорили, что хотите попробовать себя в Европе. Но так все говорят, а потом получают большой контракт — и никто не уезжает, кроме Головина и Миранчука.

— Когда играл в «Рубине», у меня была цель переехать в Европу. Знаю, что интерес ко мне со стороны одного европейского клуба после молодежного Евро был. Но его отпугнула высокая цена за молодого русского футболиста. Надо играть лучше и больше, чтобы тебя реально захотели забрать в одну из топовых лиг.

А Головин и Миранчук для меня примеры. Когда видел их в сборной, тренировался с ними и сравнивал с нами, была заметна очень большая разница — в какой они физической форме, когда приезжают, как обращаются с мячом. Это круто. С ними на эту тему не говорил, поскольку на Евро был в сборной первый раз и вливался в команду постепенно. Но достаточно было просто видеть их в работе.

— Сами за какую-то из европейских команд в детстве болели?

— За мадридский «Реал».