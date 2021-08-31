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Отец Влашича рассказал, почему Никола решил перейти в «Вест Хэм»

09:55
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича Йошко рассказал, почему футболист хочет перейти в «Вест Хэм».

«Место в старте никому не гарантировано. Даже Хосеп Гвардиола не давал этого Криштиану Роналду в «Манчестер Сити», поэтому он уехал в «Юнайтед».

За статус в команде нужно бороться, в «Вест Хэме» много хороших игроков, нужно отдавать больше самого себя на тренировках. Это единственная гарантия прогресса.

Тренер, на мой взгляд, является самым важным человеком в команде. Я рад, что Никола с Мойесом. Он очень хотел его видеть «Вест Хэме», и клуб не стал бы платить такие большие деньги, если было бы иначе», — цитирует Йошко Влашича Sportske Novosti.

Сообщалось, что 23-летний хорватский полузащитник согласовал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года, по которому он будет получать 4 млн евро в год.

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://sportske.jutarnji.hr/sn/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_i0nt_aN.lOcwtGR9LT571k5Nb0EYAooS64Kd3pvSCKc-1630393013-0-gqNtZGzNAhCjcnBszQil

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Виктория Кравченко все материалы автора

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