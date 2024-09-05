Салихова: «Если Амарал хочет увести Кордобу у «быков», я увела Осимена у «Галатасарая»
Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала фотографию с нападающим Виктором Осименом, перешедшим в «Галатасарай».
«Вот нашла усиление для «Спартака». Пока Томаш Амарал хочет увести Кордобу у «быков», я увела его у «Галатасарая», — приводит Metaratings.ru текст комментария фото с нигерийцем.
В среду, 4 сентября, стало известно, что колумбийский нападающий Джон Кордоба может перейти в «Спартак» из «Краснодара».
Источник: Metaratings.ru
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