Салихова: «Если Амарал хочет увести Кордобу у «быков», я увела Осимена у «Галатасарая»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала фотографию с нападающим Виктором Осименом, перешедшим в «Галатасарай».

«Вот нашла усиление для «Спартака». Пока Томаш Амарал хочет увести Кордобу у «быков», я увела его у «Галатасарая», — приводит Metaratings.ru текст комментария фото с нигерийцем.

В среду, 4 сентября, стало известно, что колумбийский нападающий Джон Кордоба может перейти в «Спартак» из «Краснодара».