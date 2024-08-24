Махачкалинское «Динамо» в открытом письме обратилось к РФС с просьбой уделить особое внимание проблеме судейства

Махачкалинское «Динамо» на официальном сайте опубликовало открытое письмо, в котором раскритиковало работу судей в чемпионате России.

«К сожалению, праздник возвращения в элитный дивизион оказался омрачен для Дагестана неквалифицированным, с нашей точки зрения, судейством, которое порой зашкаливало за допустимый уровень возможных ошибок. Уже трижды наш клуб вынужден был обращаться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матчей в Мир РПЛ, а ведь прошло только шесть туров чемпионата!» — говорится в заявлении.

В письме отмечается, что одним из решающих факторов, негативно влияющих на положение вещей в судейском корпусе, является позиция Экспертно-судейской комиссии (ЭСК), которая, по мнению «Динамо», занимается исключительно защитой судей.

Также клуб призывает Российский футбольный союз (РФС) уделить этому вопросу особенное внимание и выработать решение.

«Неквалифицированное судейство, безнаказанность арбитров тормозят развитие игры, а значит, наносят ущерб деятельности РФС», — говорится в письме.

В матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» уступило дома нижегородскому «Пари НН» (0:1). Игру обслуживал Ян Бобровский. После матча клуб обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать эпизоды с неназначенными пенальти в ворота нижегородцев на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах матча, а также момент на 78-й минуте с одиннадцатиметровым в ворота махачкалинцев.