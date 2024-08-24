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Судейство

Сегодня, 13:26

Газизов об открытом письме «Динамо» Махачкала к РФС: «Истина простая: не умеешь судить — не суди, не умеешь играть — не играй»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил «СЭ» мотивацию подачи открытого письма клуба по поводу назначения Яна Бобровского на матч 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки».

В матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» уступило дома нижегородскому «Пари НН» (0:1). Игру обслуживал Бобровский.

Вскоре после матча «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать эпизоды с неназначенными пенальти в ворота нижегородцев на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах матча, а также момент на 78-й минуте с одиннадцатиметровым в ворота махачкалинцев.

«Мы выразили свое мнение по отношению к арбитру, который допустил грубейшую ошибку в матче третьего тура и пропустил всего один тур. Мы просим обратить на это внимание, общественности. Получается, что судья может делать ошибки и не страдать. Мы написали открытое письмо, а дальше каждый делает свои выводы. Если ты что-то делаешь, то надо делать это правильно. Истина простая, не умеешь судить — не суди, не умеешь играть — не играй», — сказал Газизов «СЭ»

После шести туров «Динамо» занимает 11-е место в таблице с пятью очками в активе. В следующем матче чемпионата России махачкалинцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов» 1 сентября.

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Махачкалинское «Динамо» в открытом письме обратилось к РФС с просьбой уделить особое внимание проблеме судейства

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
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