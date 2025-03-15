Махачев — о победе махачкалинского «Динамо» над «Крыльями»: «Увидел настоящий футбол»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил раздевалку махачкалинского «Динамо» после победы над «Крыльями Советов» (4:0) в 21-м туре РПЛ.

«Всех поздравляю, пацаны, сегодня. Сам кайфанул, увидел настоящий футбол. После Москвы чуть плохие ощущения были, но сегодня полностью закрыли вопрос. За каждое очко надо бороться, сами тоже все понимаете», — сказал Махачев в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ (3 ничьи и 2 поражения). Команда набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

«Крылья Советов» (19 очков) проиграли второй матч подряд и опустились на 12-ю строчку.