Денис Макаров сбил Бителло в штрафной соперника в концовке матча с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров помешал одноклубнику Бителло в штрафной площади «Локомотива» (1:2) в концовке матча 21-го тура РПЛ.

На 90+10-й минуте встречи бело-голубые перехватили мяч у штрафной площади соперника. На входе в штрафную с мячом оказался Бителло, но Макаров зацепил ногу партнера, в результате чего бразилец упал на газон.

«Локомотив» (40 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на четвертое место. Красно-зеленые по дополнительным показателям уступают «Спартаку», который идет третьим.

«Динамо» (39) опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.