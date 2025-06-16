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16 июня 2025, 09:10

Сулейманов: «Ивич — очень крутой мужик и тренер!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» оценил бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

— Как вам Ивич?

— Очень крутой мужик и крутой тренер! Он для меня мужчина с большой буквы. Я вообще не думал, что сыграю еще хоть одну игру за клуб, потому что были кое-какие непростые моменты. Но он мало того что дал мне сыграть, так еще и в личном разговоре сказал: «Можешь остаться в «Краснодаре» и ничего не бойся, никакие подводные камни меня не волнуют». Но у меня уже были другие приоритеты.

— Удивились, когда его убрали в очке от первого места?

— Честно говоря, удивился. Закончили первую часть чемпионата на первом месте, разгар сезона... Но я знаю внутреннюю кухню «Краснодара», видение клуба. Поэтому хоть и удивился, но воспринял спокойнее тех, кто ее не знает.

— Действительно дело было в том, что футбол Ивича не совпадал со стилистикой игры, которую видит Галицкий?

— Поскольку в раздевалке в этот период не был, об этом судить сложно. Знаю, что у президента есть свое видение и ты ни в чем его не переубедишь. Спорить с ним можно, убедить — нет. И он просто любит красивый футбол. Но результат у команды был, и игра вроде бы была неплохая. Да, может, она не была такой зрелищной, как привычно для «Краснодара», но команда шла на первом месте... Тяжелый вопрос. Не знаю, что там произошло внутри.

Магомед Шапи-Сулейманов.«Галицкому надо поставить прижизненный памятник!» Магомед-Шапи Сулейманов — о «Краснодаре», Месси и Хабибе

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Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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