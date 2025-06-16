Сулейманов: «Ивич — очень крутой мужик и тренер!»
Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» оценил бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
— Как вам Ивич?
— Очень крутой мужик и крутой тренер! Он для меня мужчина с большой буквы. Я вообще не думал, что сыграю еще хоть одну игру за клуб, потому что были кое-какие непростые моменты. Но он мало того что дал мне сыграть, так еще и в личном разговоре сказал: «Можешь остаться в «Краснодаре» и ничего не бойся, никакие подводные камни меня не волнуют». Но у меня уже были другие приоритеты.
— Удивились, когда его убрали в очке от первого места?
— Честно говоря, удивился. Закончили первую часть чемпионата на первом месте, разгар сезона... Но я знаю внутреннюю кухню «Краснодара», видение клуба. Поэтому хоть и удивился, но воспринял спокойнее тех, кто ее не знает.
— Действительно дело было в том, что футбол Ивича не совпадал со стилистикой игры, которую видит Галицкий?
— Поскольку в раздевалке в этот период не был, об этом судить сложно. Знаю, что у президента есть свое видение и ты ни в чем его не переубедишь. Спорить с ним можно, убедить — нет. И он просто любит красивый футбол. Но результат у команды был, и игра вроде бы была неплохая. Да, может, она не была такой зрелищной, как привычно для «Краснодара», но команда шла на первом месте... Тяжелый вопрос. Не знаю, что там произошло внутри.
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4
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5
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
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|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
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|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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