Сулейманов: «Ивич — очень крутой мужик и тренер!»

Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» оценил бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

— Как вам Ивич?

— Очень крутой мужик и крутой тренер! Он для меня мужчина с большой буквы. Я вообще не думал, что сыграю еще хоть одну игру за клуб, потому что были кое-какие непростые моменты. Но он мало того что дал мне сыграть, так еще и в личном разговоре сказал: «Можешь остаться в «Краснодаре» и ничего не бойся, никакие подводные камни меня не волнуют». Но у меня уже были другие приоритеты.

— Удивились, когда его убрали в очке от первого места?

— Честно говоря, удивился. Закончили первую часть чемпионата на первом месте, разгар сезона... Но я знаю внутреннюю кухню «Краснодара», видение клуба. Поэтому хоть и удивился, но воспринял спокойнее тех, кто ее не знает.

— Действительно дело было в том, что футбол Ивича не совпадал со стилистикой игры, которую видит Галицкий?

— Поскольку в раздевалке в этот период не был, об этом судить сложно. Знаю, что у президента есть свое видение и ты ни в чем его не переубедишь. Спорить с ним можно, убедить — нет. И он просто любит красивый футбол. Но результат у команды был, и игра вроде бы была неплохая. Да, может, она не была такой зрелищной, как привычно для «Краснодара», но команда шла на первом месте... Тяжелый вопрос. Не знаю, что там произошло внутри.