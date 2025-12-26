Глава совета директоров «Крыльев» Яковлев: «В чем проблема? 12-е место, до восьмого недалеко»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев ответил на вопросы о комплектовании команды.

«С кем будем прощаться? Особо ни с кем. А набирать, наоборот, будем. В турнирной таблице все очень плотно. Перед стартом чемпионата я сказал, что сезон будет интересным. У нас нет вариантов не быть в этой экосистеме. Слушайте, а в чем проблема? 12-е место, до 8-го не далеко. Но также и до 14-го. Все может быть в этой жизни. Мы уже наготове перед трансферным окном. У нас есть стратегия. Да, будут какие-то ограничения. Агентские группы могут вмешиваться в трансферы. Наверное, для них это хорошо. Они могут на этом зарабатывать. Но мы перестали платить агентские. У нас есть возможность делать трансферную политику. Нет никаких запретов. Не хочется всегда уходить в цифры. Магомед Мусаевич берет на себя всю ответственность за спортивный результат. Ему хочется, чтобы за клуб играли качественные игроки», — сказал Яковлев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.