Магнуссон рассказал, что не начинал переговоры о новом контракте с ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что переговоры о новом контракте с клубом не ведутся.

«Ведутся ли переговоры о продлении контракта? Ничего нет. Я жду, жду!» — сказал Магнуссон «РБ Спорт».

Нынешнее соглашение исландца с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник из-за травмы провел только 3 матча в Тинькофф РПЛ.