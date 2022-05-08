Нападающий Раконьяц рассказал, почему решил перейти в «Локомотив»

Новый нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, почему решился на переход в московский клуб.

«Выбрал «Локомотив» потому что это самый большой клуб? Да-да! Они лучшие!» — заявил Раконьяц «СЭ».

Нападающий начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23. Его контракт с московским клубом рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне форвард в составе сербской команды «Чукарики» провел 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.