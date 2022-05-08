В «Ньюкасле» прокомментировали информацию об интересе к Гамиду Агаларову

Директор по связям с общественностью «Ньюкасла» Ли Маршал прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — приводит слова Маршала «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ» об интересе к 21-летнему Агаларову со стороны европейских клубов.

В текущем сезоне Агаларов провел 29 матчей за «Уфу» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.