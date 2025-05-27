Вера заявил, что хотел бы еще поработать с Личкой: «Очень хороший тренер, я был удивлен его уходу из «Динамо»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» поделился мнением о экс-главном тренере «Динамо» Марцеле Личке.

«Для меня Личка — очень хороший тренер. Он знает, что хочет от команды, и в какой футбол она должна играть. Был удивлен, что он ушел из «Динамо». Хотел бы еще встретиться с ним и поработать вместе», — сказал Вера «СЭ».

Личка работал в «Динамо» с 2023 по 2025 год. Ранее специалист был главным тренером «Оренбурга» — с 2020 по 2023 год.

Вера перешел в подмосковный клуб летом 2024 года из «Оренбурга».