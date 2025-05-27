«Краснодар» объявил об уходе Смолова, Газинского и Дюпина

Нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и вратарь Юрий Дюпин покидают «Краснодар» в связи с окончанием действия контрактов, сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо за игру, чемпионы! Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула!» — говорится в заявлении «Краснодара».

35-летний Смолов является лучшим снайпером в истории краснодарского клуба. За команду он выступал с 2015 по 2018 и с 2024 по 2025 год. Всего за «Краснодар» Смолов сыграл 125 матчей, забил 68 голов и отдал 24 результативные передачи.

35-летний Газинский вернулся в клуб летом 2024 года, также он играл за «Краснодар» с 2013 по 2022 год. На его счету 289 матчей за «быков», 15 мячей и 30 результативных передач.

37-летний Дюпин отыграл за «Краснодар» 1 сезон и провел 5 матчей.